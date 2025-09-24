Ultime News

24 Set 2025 Colpito da una lastra di vetro:
in ospedale in codice rosso
24 Set 2025 "Ti brucio, ti sgozzo e ti ammazzo"
Ex violento e geloso a processo
24 Set 2025 Cremonese, per Michele Collocolo
lesione muscolare del retto femorale
24 Set 2025 Ecomafie, nel 2024 in provincia
di Cremona 86 arresti
24 Set 2025 Polizia Locale, Regione stanzia
2,5 milioni per strumentazioni
Nazionali

Porti, Latrofa (Mar Tirreno Centro Set.) incontra Segretario generale Coni Mornati

(Adnkronos) – Il Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro Settentrionale, Raffaele Latrofa, ha incontrato a Roma il Segretario generale del CONI, Carlo Mornati, in un primo incontro conoscitivo e preparativo finalizzato a formalizzare una intesa di collaborazione tra AdSP e Coni. 

“Il binomio sport e porto non solo è possibile, ma ha anche una rilevante valenza sociale. Si tratta di un’azione di grande importanza nell’ambito delle attività volte ad aprire i porti alle loro città e, in questo caso, allo sport – ha dichiarato Latrofa –. Con il Segretario generale Mornati abbiamo tracciato una strada chiara su cui proseguire. L’obiettivo è valorizzare il porto non solo come infrastruttura economica e logistica, ma anche come luogo di aggregazione, cultura e promozione dello sport”. 

L’incontro ha posto le basi per un percorso condiviso che porterà, già nelle prossime settimane, alla definizione dei contenuti della collaborazione tra l’Autorità di Sistema Portuale e il Comitato Olimpico Nazionale Italiano. Questa intesa si inserisce nella strategia di Latrofa per il Network Civitavecchia-Fiumicino-Gaeta di apertura del porto alla città, favorendo iniziative che uniscano sviluppo economico, coesione sociale e valorizzazione del territorio. 

