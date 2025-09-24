Gli scontri tra tifosi nel pre gara di Cremonese – Parma rischiano di avere conseguenze pesanti per tutti gli appassionati grigiorossi che avevano intenzione di raggiungere il Sinigaglia di Como sabato e San Siro per la sfida con l’Inter sette giorni dopo.

Sorte analoga, ovvero trasferte vietate, potrebbe spettare ai supporters crociati in vista delle uscite del Parma a Marassi col Genoa e all’Olimpico contro la Roma. A questo, per gli ultras gialloblu che hanno scatenato la violenza di domenica in via Cappuccini e che sono stati individuati e fermati dalle forze di Polizia, si dovrebbe aggiungere il Daspo.

Per quanto concerne le disposizioni sulle prossime trasferte di Cremo e Parma, l’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha infatti rinviato al Comitato di Analisi per la Sicurezza (Casms) “l’individuazione di adeguate misure di rigore“.

Cosa potrebbe accadere ora? L’ipotesi peggiore per i tifosi della Cremonese è il divieto ai residenti in provincia di Cremona di acquistare biglietti per qualsiasi settore degli stadi di Como e di Milano per le prossime due trasferte.

Un’eventualità che azzererebbe il seguito di pubblico grigiorosso in due gare sulla carta difficilissime per i ragazzi di Nicola.

