Tragedia a Fiumicino, 35enne travolta e uccisa a Isola Sacra mentre cammina con il figlio

(Adnkronos) – Tragico incidente a Fiumicino. Una donna di 35 anni è stata travolta e uccisa, intorno alle 22 di ieri, mentre era in strada nei pressi di via Redipuglia nella zona di Isola Sacra. L’impatto con la Smart non le ha lasciato scampo, la donna è morta sul colpo. Sul posto, per i rilievi, la polizia locale. La salma è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. La donna è stata travolta mentre camminava con il figlio di 8 anni, rimasto illeso.

Simona Bortoletto, questo il nome della vittima, stava percorrendo insieme al figlio via Redipuglia quando è sopraggiunta una Smart che l’ha investita. Vano il tentativo del conducente dell’auto, un coetaneo, che si è fermato a prestare i primi soccorsi. L’uomo è stato denunciato per omicidio stradale.