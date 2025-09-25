Con Deco-n-struct, Alberto Zambelli propone a Milano Moda Donna uno show che è una riflessione sulla forma come linguaggio universale, ispirandosi a “L’angle droit” di Le Corbusier. L’angolo retto diventa emblema di equilibrio e integrazione tra opposti: verticale e orizzontale, luce e oscurità, maschile e femminile, terra e acqua.

La collezione si articola come una sintesi poetica tra architettura e arti plastiche, dove rigore geometrico e fluidità organica coesistono in un dialogo costante. Le linee nette convivono con volumi ampi e dinamici, mentre macro-rouche trasformano la linearità in curve creando ritmo e movimento plastico.

Pellami light declinati in coloriture neutre o in toni più accesi vengono lavorati a moulage in linee morbide come sottovesti e tuniche o più strutturate in smanicati dai rever importanti o nuove camicie smoking da indossare con macro bermuda. Ogni capo è parte di un progetto più ampio, in cui la manualità e il lavoro artigianale non sono semplici strumenti ma elementi poetici e creativi.

La palette cromatica richiama la forza e i colori della natura: neutri che spaziano dall’argilla al vapore, dalla terra d’ombra all’avena, illuminati da accenti caldi di zucca, senape e arancioni vulcanici, creando un ritmo visivo che richiama la danza cosmica tra cielo e terra. Nella nuova collezione Oriente e Occidente dialogano armoniosamente: gli ampi volumi di

abiti e giacche sono pensati e realizzati con materiali d’eccellenza, come nappe morbidissime che si plasmano sul corpo e sete iromuji che, seguendo l’antica tradizione, vengono tinte con la terra, dando forma a kimoni e kaftani eleganti e femminili.

La maglieria in filati naturali si eleva in cotoni dalle finezze leggerissime, dall’aspetto garza o in materiali ricercati come la carta “filato fuku” ricavata da canapa di Manila. Effetti fur realizzati con cotoni morbidissimi al tatto, raffie traforate e viscose fluide completano l’armonia dei volumi.

