Ultime News

25 Set 2025 Fondazione Luigi Masserini: corso
monografico di Economia Aziendale
25 Set 2025 Lo "Stauffer ex Cristiani" risuona
in Auditorium dopo il restauro
25 Set 2025 Rinviato al 1° febbraio lo spettacolo
al Ponchielli di Max Giusti
25 Set 2025 Nuovo mezzo ecologico e 29
fototrappole per la Provinciale
25 Set 2025 Biogas "fatto bene": dal calore
alga spirulina 100% made in Italy
Nazionali

Claudia Cardinale, martedì i funerali dell’attrice a Parigi

(Adnkronos) –
I funerali dell’attrice Claudia Cardinale, morta tre giorni fa all’età di 87 anni, si terranno martedì 30 settembre alle 14:30 nella Chiesa di Saint-Roch, nel primo arrondissement di Parigi. Lo ha annunciato il suo agente Laurent Savry all’Afp. Successivamente, sarà cremata “in presenza dei familiari più stretti”, ha precisato l’agente. Inoltre, un omaggio religioso le sarà reso mercoledì 1 ottobre a Nemours, dove risiedeva. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...