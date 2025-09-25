Ultime News

25 Set 2025 Fondazione Luigi Masserini: corso
monografico di Economia Aziendale
25 Set 2025 Lo "Stauffer ex Cristiani" risuona
in Auditorium dopo il restauro
25 Set 2025 Rinviato al 1° febbraio lo spettacolo
al Ponchielli di Max Giusti
25 Set 2025 Nuovo mezzo ecologico e 29
fototrappole per la Provinciale
25 Set 2025 Biogas "fatto bene": dal calore
alga spirulina 100% made in Italy
Video Pillole

Di Vita “Nuova Nissan Micra 100% elettrica, un piacere di guida unico”

ROMA (ITALPRESS) – “Arriva in Italia la nuova Nissan Micra, con un design ancora più semplice nelle linee, con interni pratici e comodi e soprattutto con un piacere di guida unico in elettrico. Con un’autonomia fino a 416 chilometri”. Così Luisa Di Vita, direttore comunicazione di Nissan Italia, presentando la nuova Nissan Micra 100% elettrica nelle due versioni da 40 e 52 KWh.

col/tvi/mca3

© Riproduzione riservata
