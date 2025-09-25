Ultime News

25 Set 2025 Patenti truccate, sequestrati
52 documenti di guida
25 Set 2025 "Sostenere le realtà sportive del
territorio". Piloni: "Più risorse"
25 Set 2025 Fondazione Luigi Masserini: corso
monografico di Economia Aziendale
25 Set 2025 Lo "Stauffer ex Cristiani" risuona
in Auditorium dopo il restauro
25 Set 2025 Rinviato al 1° febbraio lo spettacolo
al Ponchielli di Max Giusti
Nazionali

Diletta Leotta, nuova avventura: sarà presidentessa in Kings League

(Adnkronos) –
Diletta Leotta sbarca in Kings League. Oggi, giovedì 25 settembre, la conduttrice Dazn ha annunciato la sua partecipazione alla nuova edizione del torneo, diventando la prima presidentessa della competizione. “Nella Lega dei Re mancava una Regina. Diletta Leotta è la prima presidentessa donna di Kings League Lottomatica.sport Italy”, si legge sul sito ufficiale della Kings League. 

“la sua squadra si chiamerà D-Power, e debutterà nella prossima competizione italiana, mentre logo e kit ufficiali del team verranno svelati prossimamente”. “Salutate la Regina d’Italia”, ha scritto il profilo Instagram del torneo, in un post condiviso dalla stessa Leotta insieme a un video che conferma la sua partecipazione. 

 

