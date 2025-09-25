Ultime News

25 Set 2025 Fondazione Luigi Masserini: corso
monografico di Economia Aziendale
25 Set 2025 Lo "Stauffer ex Cristiani" risuona
in Auditorium dopo il restauro
25 Set 2025 Rinviato al 1° febbraio lo spettacolo
al Ponchielli di Max Giusti
25 Set 2025 Nuovo mezzo ecologico e 29
fototrappole per la Provinciale
25 Set 2025 Biogas "fatto bene": dal calore
alga spirulina 100% made in Italy
Video Pillole

Divella, lo storico molino di Noicattaro punta sulla tecnologia

BARI (ITALPRESS) – Storia e tradizione quasi centenaria, ma con uno sguardo al futuro, tra tecnologia e sostenibilità. E’ il molino di Noicattaro, nel Barese, il cuore dei prodotti Divella: inaugurato nel 1927, è ora completamente automatizzato, con le più moderne tecnologie, ed è in grado di macinare fino a 5.350 quintali di grano duro ogni giorno.
f06/fsc/gtr
(Video in collaborazione con Divella)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...