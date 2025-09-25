Divella, lo storico molino di Noicattaro punta sulla tecnologia





BARI (ITALPRESS) – Storia e tradizione quasi centenaria, ma con uno sguardo al futuro, tra tecnologia e sostenibilità. E’ il molino di Noicattaro, nel Barese, il cuore dei prodotti Divella: inaugurato nel 1927, è ora completamente automatizzato, con le più moderne tecnologie, ed è in grado di macinare fino a 5.350 quintali di grano duro ogni giorno.

(Video in collaborazione con Divella)

