25 Set 2025 Fondazione Luigi Masserini: corso
monografico di Economia Aziendale
25 Set 2025 Lo "Stauffer ex Cristiani" risuona
in Auditorium dopo il restauro
25 Set 2025 Rinviato al 1° febbraio lo spettacolo
al Ponchielli di Max Giusti
25 Set 2025 Nuovo mezzo ecologico e 29
fototrappole per la Provinciale
25 Set 2025 Biogas "fatto bene": dal calore
alga spirulina 100% made in Italy
La saga di ‘Twilight’ torna al cinema, ecco le date

(Adnkronos) – I vampiri che hanno fatto sognare una generazione stanno per tornare al cinema. In occasione dei 20 anni dalla pubblicazione del primo romanzo di Stephenie Meyer, l’intera saga di ‘Twiligh’ torna nelle sale italiane. “Forever Begins Again”, scrive Eagle Pictures dandone l’annuncio. 

I cinque film della saga con Kristen Stewart e Robert Pattinson arrivano al cinema in date diverse, a partire dal 6 ottobre e fino al 4 novembre. Ecco quali: 

‘Twilight’ il 6 e il 7 ottobre 

‘New Moon’ il 13 e il 14 ottobre 

‘Eclipse’ il 20 e il 21 ottobre 

‘Breaking Dawn Parte 1’ il 27 e il 28 ottobre 

‘Breaking Dawn Parte 2’ il 3 e il 4 novembre 

