Ultime News

25 Set 2025 Fondazione Luigi Masserini: corso
monografico di Economia Aziendale
25 Set 2025 Lo "Stauffer ex Cristiani" risuona
in Auditorium dopo il restauro
25 Set 2025 Rinviato al 1° febbraio lo spettacolo
al Ponchielli di Max Giusti
25 Set 2025 Nuovo mezzo ecologico e 29
fototrappole per la Provinciale
25 Set 2025 Biogas "fatto bene": dal calore
alga spirulina 100% made in Italy
Video Pillole

Nel 2024 record di operatori umanitari uccisi nel mondo

NEW YORK (ITALPRESS) – Nel 2024 32 donne e uomini della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa sono stati uccisi nel mondo. Nel 2025 siamo già arrivati a 17.
Il 2024 è stato l’anno in cui più operatori umanitari hanno trovato la morte durante lo svolgimento della loro attività, più della metà a Gaza, ma anche in Sudan, Etiopia, Repubblica Democratica del Congo.
Stefano Vaccara ha intervistato per l’Italpress Tommaso Della Longa, portavoce della Federazione Internazionale Croce Rossa.
x09/abr/gsl (Video di Stefano Vaccara)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...