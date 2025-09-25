Occupazione, a giugno 352 mila posti di lavoro in più





ROMA (ITALPRESS) – A giugno, secondo quanto rilevato dall’Osservatorio Inps, si è verificato un saldo positivo su base annua pari a 352 mila posti di lavoro nel settore privato. Il dato è calcolato come somma delle differenze tra i flussi di assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi. Complessivamente le assunzioni attivate dai datori di lavoro privati nel primo semestre del 2025 sono state 4 milioni e 253 mila, in leggera flessione rispetto allo stesso periodo del 2024. Le trasformazioni da tempo determinato tra gennaio e giugno 2025 sono state 405 mila, in aumento del 5% rispetto allo stesso periodo del 2024. In aumento anche le conferme di rapporti di apprendistato giunti alla conclusione del periodo formativo (+7%), passate da 55mila nel primo semestre 2024 a 59mila nello stesso periodo del 2025.

