Nuovo tassello nell’indagine legata al maxi giro di patenti false, che aveva portato un anno e mezzo fa allo smantellamento di una vera e propria associazione criminale dedita non solo a truccare gli esami per il rilascio di patenti false, ma anche all’estorsione, con a capo il cremonese Jonathan Locatelli.

Il Nucleo di Polizia Amministrativa della Polizia Provinciale di Brescia, diretto dal Commissario Capo Fabio Peluso, a seguito di Decreto di annullamento emesso della MCTC di Brescia, ha infatti eseguito il ritiro di 52 patenti, ossia quelle rilasciate con il sistema truffaldino.

Le indagini, che avevano portato all’arresto di 4 persone – tra cui lo stesso Locatelli, e all’iscrizione di altre 60 nel registro degli indagati, erano partite nel 2022 e sono state coordinate dai pm Marzia Aliatis e Alessio Bernardi.

Le autorizzazioni delle quattro autoscuole facenti capo a Locatelli, tutte in provincia di Brescia tranne una con sede a Castelverde, sono state revocate, così come le abilitazioni del titolare, ritenuto dagli inquirenti il capo del gruppo criminale che per anni avrebbe incassato denaro per rilasciare patenti di guida per mezzi pesanti senza di fatto effettuare i corsi obbligatori.

Nella giornata di giovedì si è anche svolta l’udienza preliminare per alcuni dei 10 soggetti per i quali è stato chiesto il rinvio a giudizio. Locatelli andrà a processo, insieme ad un altro cremonese e a un bresciano, indagati con lui, mentre per la segretaria Marianna Nervi è stato disposto irrito abbreviato. Antonio Governucci ha invece chiesto il patteggiamento.

LE ACCUSE

Molteplici sono le accuse per i vari indagati, che vanno dagli art 1 e 2 della legge 19 aprile 1925, n. 475 sul plagio intellettuale all’istigazione alla corruzione, dall’associazione per delinquere all’estorsione, a fronte della minaccia, rivolta ad alcuni clienti, di consentire il superamento dell’esame solo dietro il pagamento di una somma, dalla falsità ideologica alla corruzione.

Laura Bosio

