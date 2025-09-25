Tajani a New York: “Nessun italiano all’estero deve sentirsi solo”

NEW YORK (ITALPRESS) – Una serata di orgoglio e radici italiane al Consolato Generale d’Italia a New York dove il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha incontrato la comunità italiana d’America. Al suo fianco l’ambasciatore a Washington Marco Peronaci, il console generale Fabrizio Di Michele, il vice ministro degli Esteri Edmondo Cirielli e il neo direttore dell’Istituto italiano di Cultura Claudio Pagliara. “Ogni italiano che vive al di fuori del nostro Paese è un ambasciatore dell’Italia. Ognuno di voi, con il proprio lavoro e i propri successi, contribuisce a farci conoscere e a rafforzare il legame storico con l’America”, ha detto. “Nessun italiano all’estero deve sentirsi solo. Consolati e ambasciate devono essere sempre la casa di chi porta l’Italia nel cuore”.(ITALPRESS).

