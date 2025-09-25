Video Pillole
Tg News – 25/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Aiuti a Gaza via Cipro, Flotilla rifiuta proposta del governo
– Caccia Nato intercettano 5 jet russi vicino alla Danimarca
– Merz: “Usare asset russi congelati per finanziare armi a Kiev”
– Sarkozy condannato a 5 anni, andrà in carcere
– Due incidenti mortali sul lavoro, a Milano e nel Vicentino
– Concorrenza digitale, Ue allo scontro dopo richiesta Apple
– Flotilla, Meloni: “Condanna su accaduto ma richiamo a responsabilità”
– Previsioni 3B Meteo 26 Settembre
azn
– Aiuti a Gaza via Cipro, Flotilla rifiuta proposta del governo
– Caccia Nato intercettano 5 jet russi vicino alla Danimarca
– Merz: “Usare asset russi congelati per finanziare armi a Kiev”
– Sarkozy condannato a 5 anni, andrà in carcere
– Due incidenti mortali sul lavoro, a Milano e nel Vicentino
– Concorrenza digitale, Ue allo scontro dopo richiesta Apple
– Flotilla, Meloni: “Condanna su accaduto ma richiamo a responsabilità”
– Previsioni 3B Meteo 26 Settembre
azn
© Riproduzione riservata