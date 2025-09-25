Ultime News

25 Set 2025 Fondazione Luigi Masserini: corso
monografico di Economia Aziendale
25 Set 2025 Lo "Stauffer ex Cristiani" risuona
in Auditorium dopo il restauro
25 Set 2025 Rinviato al 1° febbraio lo spettacolo
al Ponchielli di Max Giusti
25 Set 2025 Nuovo mezzo ecologico e 29
fototrappole per la Provinciale
25 Set 2025 Biogas "fatto bene": dal calore
alga spirulina 100% made in Italy
Tg Sport – 25/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Roma espugna il campo del Nizza, esordio europeo vincente
– Coppa Italia, Como avanti con Parma e Venezia
– Marquez vuole chiudere la corsa al Mondiale già in Giappone
– Canottaggio, Italia d’oro nel quattro di coppia
– Italia-Polonia, altra sfida per la finale mondiale
