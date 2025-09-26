Presidio davanti alla Prefettura di Cremona questa mattina, con cittadini e associazioni, organizzato dalla Cgil per condannare con fermezza i gravissimi attacchi avvenuti nei confronti della Global Sumud Flotilla, in viaggio per consegnare aiuti umanitari a Gaza, dove continuano a consumarsi inaccettabili crimini – sottolinea il sindacato – contro la popolazione civile.

Le imbarcazioni, tra cui alcune battenti bandiera italiana e di altri Paesi europei, con a bordo cittadine e cittadini in missione di solidarietà, sono state colpite in acque internazionali mettendo a rischio la vita delle persone coinvolte.

Il sindacato ha incontrato il prefetto e tramite lo stesso chiesto al governo italiano di adoperarsi immediatamente affinché sia garantita l’incolumità delle persone a bordo delle imbarcazioni e perché la missione umanitaria possa arrivare a compimento. La Cgil ribadisce che oggi è a rischio l’esistenza stessa del popolo palestinese.

“La Cgil è scesa in piazza perché è contro quello che sta succedendo – afferma Elena Curci Cgil Cremona – . Quello che noi chiediamo oggi e stiamo chiedendo al Governo è che riconosca lo Stato di Palestina, che garantisca la sicurezza alla missione umanitaria, che elimini veramente ogni rapporto commerciale e politico con Israele, che vengano liberati i prigionieri e gli ostaggi politici e quello che chiediamo è la garanzia di corridoi umanitari per difendere un popolo che è veramente in difficoltà”. SB

© Riproduzione riservata