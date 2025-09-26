“Altoparlanti in tutta Gaza per il discorso di Netanyahu all’Onu”, la rivelazione dei media

(Adnkronos) – L’ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha dato istruzioni alle Idf di installare altoparlanti in tutta la Striscia di Gaza in modo che gli abitanti dell’enclave palestinese possano ascoltare il discorso che oggi pronuncerà all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

Secondo l’emittente Canale 12, l’esercito si è espresso contro quest’ordine perché richiederebbe che i soldati lascino le loro postazioni ed entrino in aree della Striscia di Gaza dove sarebbero esposti al rischio di essere bersagliati da Hamas. Per il sito del quotidiano Haaretz, tuttavia, l’esercito non si opporrà alla richiesta del primo ministro e si sta preparando a trasmettere il discorso di Netanyahu in tutta Gaza.

Un funzionario militare ha dichiarato a Haaretz che la decisione è un atto di “guerra psicologica”. L’intervento di Netanyahu all’Onu è previsto quando in Italia saranno le 15 e, stando a quanto riferito dal Times of Israel, dovrebbe concentrarsi sulla critica ai recenti annunci sul riconoscimento dello Stato palestinese da parte di diversi Paesi occidentali, tra cui Francia e Regno Unito.