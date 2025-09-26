Ieri mattina polizia e carabinieri hanno eseguito a Cremona dieci perquisizioni a carico di nove minorenni ed un maggiorenne, indagati in concorso e a vario titolo per rapina aggravata, lesioni personali aggravate e getto pericoloso di cose: reati commessi fra febbraio e marzo di quest’anno. Dei dieci indagati, quattro sono stati arrestati in esecuzione ad un provvedimento del gip del tribunale per i minori di Brescia, che per tre ragazzi ancora minori ha disposto la misura cautelare del collocamento in comunità educativa. All’unico oggi diventato maggiorenne è stata invece applicata la misura della permanenza in casa, in quanto già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico per altra causa.

Le forze dell’ordine sono quindi entrate nelle abitazioni dei dieci indagati alla ricerca di elementi utili alle indagini nel procedimento che ora li vede indagati per vari reati. L’indagine congiunta della Squadra Mobile e del Nucleo Operativo e Radiomobile, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia, ha preso il via all’inizio dell’anno, quando il gruppo di giovanissimi era stato individuato e denunciato come responsabile di una serie di episodi criminosi, in particolare aggressioni e rapine ai danni di coetanei che per strada venivano accerchiati, fatti oggetto di minacce anche con coltelli, spintonati, malmenati e in alcune occasioni anche feriti a colpi di coltello.

A seguito dei fatti che nei mesi di febbraio e marzo li hanno visti coinvolti, gli inquirenti hanno avviato un’intensa attività di indagine, consistita nell’incremento dei controlli sui giovani frequentatori del centro città, nell’analisi delle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, nel raccogliere testimonianze di persone presenti ai fatti, focalizzando l’attenzione sul gruppo di giovani, tutti identificati come responsabili di reati di varia natura: dal lancio sulla pubblica via di bottiglie di vetro a reati più gravi e violenti quali rapine con coltelli e lesioni personali.

Nei prossimi giorni i quattro arrestati saranno interrogati dal gip, mentre la posizione di tutti i dieci indagati sarà valutata nell’ambito del futuro processo davanti al tribunale per i minorenni.

