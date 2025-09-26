Anna Moroni col tutore a ‘La volta buona’: “Sono stata molto fortunata”

(Adnkronos) – “Il medico mi ha detto che sono stata molto fortunata”. Anna Moroni è tornata nello studio de ‘La volta buona’ dopo un brutto incidente domestico. Ospite oggi, venerdì 26 settembre, nel salotto di Caterina Balivo, la cuoca si è presentata con un vistoso tutore al braccio e ha raccontato cosa le è accaduto. “Sono stata a Nerano qualche giorno a casa di una mia amica, ero felicissima. Dopo colazione, mi sono persa a fissare il panorama e salendo le scale non ho visto l’ultimo gradino”, ha detto.

“Mi sono tenuta col braccio per non cadere di viso. Ma il dolore alla spalla era fortissimo”, ha raccontato Moroni. Accompagnata a Sorrento al Pronto Soccorso, le è stata diagnosticata una lussazione alla spalla: “Dalla lastra hanno visto che mi era uscita la spalla. Mi hanno rimessa in sesto e mi hanno detto che dovrò indossare il tutore per un po’ di giorni”. A dieci giorni dalla caduta, Anna Moroni si è recata oggi dal fisioterapista per la visita di controllo: “Mi ha detto che per la mia età sono stata molto fortunata”, ha concluso.