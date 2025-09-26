Ultime News

26 Set 2025 Storia di un ex bullo: la rinascita
di un minore che vuole cambiare
26 Set 2025 Alla Canottieri Bissolati
il Collare d’Oro del Coni
26 Set 2025 Altro blitz contro baby gang:
dieci indagati, quattro arresti
26 Set 2025 Vietata ai tifosi cremonesi anche
la trasferta di Milano con l'Inter
26 Set 2025 Lady AdWords 2025 a imprenditrice
cremonese Gabriella Martani
Nazionali

Banda del buco colpisce a Roma, armati di pistola rapinano una banca a Primavalle

(Adnkronos) – Un buco aperto nel solaio, forse durante la notte, è stata la via d’accesso per una banca in zona Primavalle, a Roma. Una banda, armata di pistola, è entrata nella filiale Bpm al 151 di via Pietro Maffi e, all’arrivo del direttore e dei dipendenti, verso le 9 del matttino, si è fatta consegnare i soldi nelle casse, minacciando tutti con le armi da fuoco. 

Sul posto i poliziotti ora impegnati nelle ricerche della banda, fuggita con il bottino. 

