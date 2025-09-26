Ultime News

26 Set 2025 Cremo, Collocolo operato
per la lesione muscolare
26 Set 2025 Taglio del nastro a CremonaMusica
Tre giorni di eventi e concerti
26 Set 2025 Lo sport occasione di crescita
Al PalaRadi il Giubileo degli sportivi
26 Set 2025 STRADIVARIfestival, domenica in scena
gli archi dei Berliner Philharmoniker
26 Set 2025 Nello spazio culturale di piazzale
Tranvie un omaggio alla Palestina
Nazionali

Chiara Ferragni, il ritorno alla Milano Fashion Week dopo il ‘Pandoro Gate’

(Adnkronos) – Chiara Ferragni torna ufficialmente in prima fila alla Milano Fashion Week, dopo il caso del ‘Pandoro Gate’. Nei giorni scorsi è stata avvistata ai Black Carpet Awards e su qualche front row, e questa mattina l’imprenditrice digitale è stata ospite della passerella di Marco Rambaldi. Occhiali da sole, giacca e stivali di pelle, Ferragni ha applaudito soddisfatta la collezione del giovane stilista bolognese, intitolata ‘Gioia radicale’. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...