26 Set 2025 Scuola e territorio insieme:
al via i progetti InEdu 2025/26
26 Set 2025 Prime lauree al Politecnico nel
nuovo campus Città di Cremona
26 Set 2025 Inaugurata la mostra di Tarquinio
In occasione dei suoi 100 anni
26 Set 2025 Il Cremona Summer Festival chiude
con la Clarence Valley Orchestra
26 Set 2025 Aiutare la Global Sumud
Flotilla: Cgil Cremona dal Prefetto
Chivu, rimprovero ai tifosi durante allenamento: “Rispettate chi lavora”

Cristian Chivu ‘furioso’ con i suoi tifosi. Durante l’allenamento di oggi, venerdì 26 settembre, il tecnico dell’Inter ha avuto una dura reazione verso alcuni tifosi che, dalle tribune del centro sportivo della Pinetina, hanno urlato frasi giudicate poco adeguate ai giocatori. Quando ha sentito l’ennesimo urlo, Chivu si è quindi girato verso di loro e ha gridato: “Perfavore rispettate chi lavora. Non voglio sentire riferimenti alla domenica o altre cose”. 

Un rimprovero che ha provocato però gli applausi del resto della tifoseria, d’accordo con il mister e pronta quindi a sostenere la squadra. L’Inter è reduce dalla vittoria dell’ultima giornata contro il Sassuolo, battuto 2-1 a San Siro, e nel quinto turno di Serie A sfiderà il Cagliari in trasferta, con la partita che è in programma domani, sabato 27 settembre. 

 

