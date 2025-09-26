Ultime News

26 Set 2025 Cremona si scatena
con la Balera Punk Fest
26 Set 2025 Assemblea Dlf, confronto
infuocato tra iscritti e società
26 Set 2025 West Nile Virus, sale a tre
il numero di contagi nel Cremonese
26 Set 2025 Storia di un ex bullo: la rinascita
di un minore che vuole cambiare
26 Set 2025 Alla Canottieri Bissolati
il Collare d’Oro del Coni
Nazionali

Ciclismo, l’azzurro Finn oro ai mondiali Under 23

Lorenzo Mark Finn oro tra gli Under 23 ai Mondiali di ciclismo in corso a Kigali, in Ruanda alla fine della prova in linea. Argento allo svizzero Jan Huber, bronzo all’austriaco Marco Schrettl. 

Il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, ha definito la gara “memorabile” e ha dichiarato che “entra di diritto nella storia del nostro sport”. “Lorenzo – ha spiegato – è un talento puro del ciclismo mondiale, oggi lo ha dimostrato ancora una volta, andandosi a prendere la maglia iridata con una prova di grande autorevolezza. Era il più giovane in gara, eppure ha mostrato classe, freddezza e tanta maturità”. “Questo ragazzo – ha proseguito – oggi ci ha regalato un pomeriggio di grandi emozioni, come fece un anno fa nella prova junior, e, ne sono sicuro, ce ne regalerà tante altre perché avrà una carriera luminosa. Ringrazio e faccio i complimenti a tutta la squadra e ai tecnici che hanno preparato la gara in modo impeccabile. Ci avviciniamo alle due giornate finali di questi Mondiali con tante speranze, consapevoli, una volta di più, che il ciclismo italiano è vivo ed estremamente competitivo”. 

