Divella scommette sull’innovazione e punta a 500 mln di fatturato

BARI (ITALPRESS) – Divella punta a un fatturato di 500 milioni di euro, con un balzo di 100 milioni rispetto al dato attuale: un obiettivo che il pastificio pugliese si è posto anche alla luce di una ricerca di Footprint Europe, che ha certificato come il brand sia tra i 10 prodotti più scelti dagli italiani quando si parla di alimenti. Una crescita accompagnata da scelte strategiche caratterizzate in particolare dalla realizzazione di investimenti high-tech.

