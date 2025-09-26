Ultime News

26 Set 2025 Cremona si scatena
con la Balera Punk Fest
26 Set 2025 Assemblea Dlf, confronto
infuocato tra iscritti e società
26 Set 2025 West Nile Virus, sale a tre
il numero di contagi nel Cremonese
26 Set 2025 Storia di un ex bullo: la rinascita
di un minore che vuole cambiare
26 Set 2025 Alla Canottieri Bissolati
il Collare d’Oro del Coni
Video Pillole

Divella scommette sull’innovazione e punta a 500 mln di fatturato

BARI (ITALPRESS) – Divella punta a un fatturato di 500 milioni di euro, con un balzo di 100 milioni rispetto al dato attuale: un obiettivo che il pastificio pugliese si è posto anche alla luce di una ricerca di Footprint Europe, che ha certificato come il brand sia tra i 10 prodotti più scelti dagli italiani quando si parla di alimenti. Una crescita accompagnata da scelte strategiche caratterizzate in particolare dalla realizzazione di investimenti high-tech.

f06/fsc/gtr

© Riproduzione riservata
