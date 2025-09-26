Ultime News

26 Set 2025 Scuola e territorio insieme:
al via i progetti InEdu 2025/26
26 Set 2025 Prime lauree al Politecnico nel
nuovo campus Città di Cremona
26 Set 2025 Inaugurata la mostra di Tarquinio
In occasione dei suoi 100 anni
26 Set 2025 Il Cremona Summer Festival chiude
con la Clarence Valley Orchestra
26 Set 2025 Aiutare la Global Sumud
Flotilla: Cgil Cremona dal Prefetto
FS, Donnarumma “Puntualità treni salita del 10% nonostante i cantieri”

ROMA (ITALPRESS) – “Quello che sta accadendo sulle reti quest’anno è già molto meglio di quello che è accaduto l’anno scorso. Quest’anno abbiamo effettuato una pianificazione dei numerosissimi cantieri, e la puntualità dei treni è salita di circa 10 punti percentuali. Il disagio che si può provare in qualche caso deriva molto dalla presenza di questi cantieri”. Così l’amministratore delegato del Gruppo FS, Stefano Donnarumma, a margine della presentazione del nuovo Frecciarossa 1000.

