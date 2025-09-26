Ultime News

26 Set 2025 Scuola e territorio insieme:
al via i progetti InEdu 2025/26
26 Set 2025 Prime lauree al Politecnico nel
nuovo campus Città di Cremona
26 Set 2025 Inaugurata la mostra di Tarquinio
In occasione dei suoi 100 anni
26 Set 2025 Il Cremona Summer Festival chiude
con la Clarence Valley Orchestra
26 Set 2025 Aiutare la Global Sumud
Flotilla: Cgil Cremona dal Prefetto
Giovane sequestrato a Vittoria, vescovo Ragusa a rapitori “Liberatelo”

VITTORIA (RAGUSA) (ITALPRESS) – Il vescovo di Ragusa, monsignor Giuseppe La Placa, appreso del gravissimo episodio avvenuto a Vittoria, con il rapimento di un giovane avvenuto ieri sera nel quartiere Forcone di Vittoria, ha lanciato un appello ai rapitori: “Faccio appello ai rapitori perché lascino libero il ragazzo. Quanto accaduto è gravissimo e ci turba e ci lascia sconvolti. Auspichiamo che le forze dell’ordine, che stanno lavorando per risolvere il caso, possano riportare questo giovane alla sua famiglia”. vbo/mca1
(Fonte video: ufficio stampa Diocesi di Ragusa)

