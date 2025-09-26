HIV, una nuova profilassi per la prevenzione





ROMA (ITALPRESS) – La Commissione Europea ha concesso l’autorizzazione all’immissione in commercio di lenacapavir, l’inibitore del capside dell’HIV-1 iniettabile due volte all’anno da utilizzare come profilassi pre-esposizione per ridurre il rischio di HIV-1 acquisito sessualmente negli adulti e negli adolescenti con un aumentato rischio di acquisizione dell’infezione. Si tratta della prima e unica opzione di profilassi pre-esposizione somministrabile due volte all’anno ad essere approvata per l’uso nei 27 Stati membri dell’Unione Europea, così come in Norvegia, Islanda e Liechtenstein. La domanda di autorizzazione all’immissione in commercio è stata esaminata con una tempistica accelerata sulla base della valutazione del Comitato per i medicinali per uso umano dell’Agenzia europea per i medicinali secondo cui la somministrazione di lenacapavir due volte all’anno è di grande

interesse per la salute pubblica. Sono, infatti, circa 25.000 le nuove diagnosi di HIV in Europa. Come ha affermato Jean-Michel Molina, Université Paris Cité, Professore di Malattie Infettive e Capo del Dipartimento di Malattie Infettive presso gli ospedali Saint-Louis e Lariboisière, “il nuovo programma di dosaggio semestrale e l’elevata efficacia di lenacapavir potrebbero essere l’opzione trasformativa di prevenzione dell’HIV in Europa che stavamo aspettando per aiutarci a ridurre le nuove infezioni e fare progressi reali verso la fine dell’epidemia di HIV”.

