Ultime News

Nazionali

Ilaria Salis, Tajani: “Voteremo per revoca immunità”

(Adnkronos) – “Non voteremo per la conservazione dell’immunità, perché i reati che ha commesso sono stati commessi prima di diventare parlamentare. Noi siamo garantisti sempre e poiché siamo garantisti, rispettiamo le regole”. Lo ha detto il leader di Fi e vicepremier, Antonio Tajani, dal palco della festa del partito a Telese Terme (Benevento), a proposito della richiesta di revoca dell’immunità all’europarlamentare Ilaria Salis. 

