Insidie web, Giaconia “Corecom in prima fila per sostenere studenti”

PALERMO (ITALPRESS) – “Il Corecom Sicilia è in prima fila per dare un sostegno ai ragazzi delle scuole con una pubblicazione agile e chiara, che servirà a difendersi dai guai che ci sono in rete: sappiamo che i ragazzi stanno più di 4-5 ore al giorno con il telefonino in mano, non glielo possiamo vietare ma è utile dargli consigli e sostegni, cosa che oggi facciamo qui con la nostra pubblicazione; presto faremo un giro anche in altre scuole siciliane”. Lo ha detto il presidente del Corecom Sicilia, Andrea Peria Giaconia, alla presentazione dell'”Abbecedario della Media Education” a Palermo. Parallelamente, aggiunge, “l’Agcom ci ha dato indicazione di fare corsi per il patentino digitale nelle scuole superiori: lo abbiamo già fatto a Siracusa e Gela, adesso lo faremo nel resto della regione”. xd8/vbo/mca1

