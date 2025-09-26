Ultime News

26 Set 2025 Scuola e territorio insieme:
al via i progetti InEdu 2025/26
26 Set 2025 Prime lauree al Politecnico nel
nuovo campus Città di Cremona
26 Set 2025 Inaugurata la mostra di Tarquinio
In occasione dei suoi 100 anni
26 Set 2025 Il Cremona Summer Festival chiude
con la Clarence Valley Orchestra
26 Set 2025 Aiutare la Global Sumud
Flotilla: Cgil Cremona dal Prefetto
Insidie web, Mantineo “Far conoscere ai ragazzi regole del digitale”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ormai il mondo digitale e quello reale hanno frequentissimi punti di contatto, non c’è una distinzione: il mondo digitale ha una sua fisicità e comportamenti che hanno conseguenze pratiche in quello reale, al contempo ciò che accade nel mondo reale ha conseguenze nella proiezione digitale delle nostre esistenze. Dobbiamo iniziare fin da subito a spiegare ai ragazzi che non ci sono più due sfere diversificate, bensì un unico mondo composito con regole ben precise”. Questo l’intervento di Aldo Mantineo, commissario del Corecom Sicilia, a margine della presentazione dell'”Abbecedario della Media Education” a Palermo. “Nel digitale soprattutto bisogna muoversi con straordinaria accortezza, consapevolezza e conoscenza delle regole: in questo senso il nostro abbecedario serve proprio a dare una mano”, ha aggiunto. xd8/vbo/mca1

