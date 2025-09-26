Video Pillole
Intesa Sanpaolo, finanziamenti per 300 mln all’anno al Terzo Settore
MILANO (ITALPRESS) – Ogni euro destinato a progetti ad alto valore genera un beneficio per la collettività superiore al triplo dell’importo erogato: è quanto emerge dal Rapporto sulla valutazione d’impatto sociale presentato a Milano da Intesa Sanpaolo e realizzato con Prometeia. Il Rapporto fotografa i risultati delle iniziative sostenute nel 2024 dalla Direzione Impact che, inserita nella Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, supporta oltre 100.000 realtà del Terzo Settore, con circa 300 milioni di euro di credito agevolato all’anno per interventi a favore delle fasce più fragili della società.
