26 Set 2025 Storia di un ex bullo: la rinascita
di un minore che vuole cambiare
26 Set 2025 Alla Canottieri Bissolati
il Collare d’Oro del Coni
26 Set 2025 Altro blitz contro baby gang:
dieci indagati, quattro arresti
26 Set 2025 Vietata ai tifosi cremonesi anche
la trasferta di Milano con l'Inter
26 Set 2025 Lady AdWords 2025 a imprenditrice
cremonese Gabriella Martani
Intesa Sanpaolo, finanziamenti per 300 mln all’anno al Terzo Settore

MILANO (ITALPRESS) – Ogni euro destinato a progetti ad alto valore genera un beneficio per la collettività superiore al triplo dell’importo erogato: è quanto emerge dal Rapporto sulla valutazione d’impatto sociale presentato a Milano da Intesa Sanpaolo e realizzato con Prometeia. Il Rapporto fotografa i risultati delle iniziative sostenute nel 2024 dalla Direzione Impact che, inserita nella Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, supporta oltre 100.000 realtà del Terzo Settore, con circa 300 milioni di euro di credito agevolato all’anno per interventi a favore delle fasce più fragili della società.
