26 Set 2025 Cremo, Collocolo operato
per la lesione muscolare
26 Set 2025 Taglio del nastro a CremonaMusica
Tre giorni di eventi e concerti
26 Set 2025 Lo sport occasione di crescita
Al PalaRadi il Giubileo degli sportivi
26 Set 2025 STRADIVARIfestival, domenica in scena
gli archi dei Berliner Philharmoniker
26 Set 2025 Nello spazio culturale di piazzale
Tranvie un omaggio alla Palestina
La sostenibilità come leva di crescita, focus al MedFest di Olbia

OLBIA (ITALPRESS) – In un contesto internazionale sempre più attento ai temi della sostenibilità, EY è protagonista al MedFest di Olbia: l’evento, dedicato all’innovazione e alla trasformazione sostenibile, riunisce imprese, istituzioni e realtà del Mediterraneo per discutere insieme come costruire un futuro più equo e inclusivo e far passare il messaggio che la transizione verso il net zero non è solo un dovere, ma un’opportunità economica.
