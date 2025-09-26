La Traversata dello Stretto, una sfida magica fra natura e sport





ROMA (ITALPRESS) – Attraversare a nuoto lo Stretto di Messina non è solo una gara: è una delle prove in acque libere più affascinanti e difficili al mondo. In un servizio speciale di ASI Play si racconta la magia di questa sfida che, dal 1954, richiama campioni e appassionati. Da tre anni, accanto alla storica traversata, c’è anche quella amatoriale organizzata da ASI: 18 date, quasi 500 partecipanti, uomini e donne di ogni età che hanno deciso di tuffarsi in questa avventura unica durante l’ultima edizione. Ogni bracciata è un intreccio di coraggio, passione e libertà. Lo Stretto diventa un luogo dove natura, mito e sport si incontrano, trasformando il mare in una storia da vivere.

(Fonte: ASI)

