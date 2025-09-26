Ultime News

Cronaca

Luppolo in rock, annunciate
le prime sei band

Death SS
Darkhold
Crimson Glory
Rotting Christ
La Menade
Evilizers
Le prime sei band del Luppolo In Rock
Fill-1

Death SS, Rotting Christ e Crimson Glory sono i primi assi calati dal Luppolo in Rock per l’ottava edizione in programma alle Colonie Padane di Cremona venerdì 17, sabato 18 e domenica 19 luglio 2026.

A completare la prima serie di annunci tre band italiane emergenti e di grande impatto: Evilizers, La Menade e Darkhold. Un sestetto di band che mescola occult, black, dark metal e power, con formazioni di caratura internazionale.

Sul palco saliranno le leggende italiane Death SS, headliner del venerdì, tra i fondatori dell’occult metal europeo e attivi dalla fine degli anni ’70. Lo show, tra musica, esoterismo e teatralità, fa parte del tour che celebra i 50 anni di carriera di Steve Sylvester e soci.

I greci Rotting Christ sono tra le band più influenti in ambito black metal e si esibiranno domenica.

Terza band internazionale i Crimson Glory, in programma sabato, pionieri del power/progressive metal con le loro grandiose ed epiche melodie.

Protagonisti del Luppolo in Rock 2026 anche il metal ‘Made in Italy’ con gli Evilizers (venerdì) con il loro thrash/speed metal old school fatto di energia pura e suoni diretti, La Menade (sabato), band dal sound potente e dai testi introspettivi, e i Darkhold (domenica) che fondono heavy e thrash metal con influenze old school tipiche del genere.

Come gli anni precedenti il Luppolo in Rock conferma la propria formula: tre giornate di concerti a pagamento, affiancate da aree gratuite con Dj set, food & drink, mercatino a tema e artigianale.

Sono aperte le prevendite secondo i seguenti prezzi: giornata singola 69 euro (più i diritti di prevendita); abbonamento ai tre giorni 179 euro (più i diritti di prevendita).

