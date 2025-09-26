Ultime News

26 Set 2025 Scuola e territorio insieme:
al via i progetti InEdu 2025/26
26 Set 2025 Prime lauree al Politecnico nel
nuovo campus Città di Cremona
26 Set 2025 Inaugurata la mostra di Tarquinio
In occasione dei suoi 100 anni
26 Set 2025 Il Cremona Summer Festival chiude
con la Clarence Valley Orchestra
26 Set 2025 Aiutare la Global Sumud
Flotilla: Cgil Cremona dal Prefetto
Video Pillole

Massiccio attacco aereo russo su Kherson, un morto e diversi feriti

KHERSON (UCRAINA) (ITALPRESS) – “Circa una dozzina e mezza di bombe guidate sono state sganciate su Kherson e i suoi sobborghi. A seguito dell’attacco, un residente locale di 74 anni è stato ucciso e altre sei persone sono rimaste ferite”. E’ quanto riferisce l’Amministrazione Militare Regionale di Kherson in merito a un nuovo attacco russo sulla città ucraina di Kherson. Il bilancio è di una vittima e numerosi feriti. “Diversi condomini e oltre 70 case private, un edificio amministrativo, veicoli civili e mezzi pubblici sono stati danneggiati a causa dei bombardamenti, e sono scoppiati anche degli incendi”.

gsl/mca1/sat
Fonte video: Amministrazione Militare Regionale di Kherson

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...