Ultime News

26 Set 2025 Scuola e territorio insieme:
al via i progetti InEdu 2025/26
26 Set 2025 Prime lauree al Politecnico nel
nuovo campus Città di Cremona
26 Set 2025 Inaugurata la mostra di Tarquinio
In occasione dei suoi 100 anni
26 Set 2025 Il Cremona Summer Festival chiude
con la Clarence Valley Orchestra
26 Set 2025 Aiutare la Global Sumud
Flotilla: Cgil Cremona dal Prefetto
Video Pillole

Mattarella “La solidarietà produce sviluppo e benessere”

ROMA (ITALPRESS) – “La nostra Repubblica è costituita prima che dalle istituzioni dalla sua comunità, dalle persone, tutte di eguale dignità, diverse nelle potenzialità, differenti nella creatività e nei talenti, ciascuna dotata di una irripetibile solidarietà, di una ricchezza preziosa che moltiplica il patrimonio comune del nostro Paese. Il primo passo è quello di consentire a tutti e a ciascuno di esprimere la propria personalità, di esprimere il meglio di se stessi. La solidarietà trasforma e produce sviluppo e benessere” e “fa diventare tutti decisamente migliori”. Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo alla cerimonia di chiusura delle iniziative a carattere sociale a Castelporziano.

ads/mca1

(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...