Ultime News

Video Pillole

Maxi operazione contro streaming illegali, 8 misure cautelari

CATANIA (ITALPRESS) – Al termine di una complessa investigazione coordinata dalla procura distrettuale di Catania, la polizia di Stato ha messo in esecuzione un’ordinanza cautelare emessa dal gip del Tribunale del Capoluogo etneo nei confronti di otto persone, alcune delle quali residenti all’estero, indagate per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla diffusione illecita di palinsesti televisivi ad accesso condizionato (pay-tv), accesso abusivo a Sistema informatico e frode informatica. Gli arrestati, scrive la polizia in una nota, sono residenti a Catania, Siracusa, Roma, Brescia, ed in altri paesi esteri.

col3/mca1

(Fonte video: Polizia di Stato)

