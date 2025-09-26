Alla settimana della moda di Milano torna a sedersi in prima fila Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale cremonese che ha appena lanciato una collaborazione tra il suo brand Chiara Ferragni Collection e Rivoluzione Romantica.

Da segnalare Stuart Weitzman New York con “Concrete Paradise”, nella suggestiva cornice della Sala Fontana al Museo del Novecento. La collezione trae ispirazione dall’energia e dalla sensazione di libertà che accompagna il primo giorno di primavera a New York City: un momento in cui la donna Stuart Weitzman si libera degli strati invernali per accogliere con gioia colori vibranti e nuove prospettive, rinnovando il proprio guardaroba con capi e calzature che incarnano vitalità, ottimismo e l’inconfondibile spirito metropolitano.

E ancora, Elisabetta Franchi e le sue donne sicure. Ma anche The Attico, Genny, Marco Rambaldi e la nuova era di Versace guidata da Davide Vitale.

