Ultime News

26 Set 2025 Milano Fashion Week, Ferragni
in prima fila: le foto degli show
26 Set 2025 Bimbi in pigiama per la Lilt
e contro tutte le guerre
26 Set 2025 Si ribalta con l’auto colpendone
un’altra e scappa a piedi
26 Set 2025 Premio alla carriera a Luca Vitali
nella serata degli LBA Awards 2025
26 Set 2025 Scacco al branco di giovanissimi
Le scorribande tra botte e rapine
Cultura

Milano Fashion Week, Ferragni
in prima fila: le foto degli show

Gli show milanesi
Fill-1

Alla settimana della moda di Milano torna a sedersi in prima fila Chiara Ferragni, l’imprenditrice digitale cremonese che ha appena lanciato una collaborazione tra il suo brand Chiara Ferragni Collection e Rivoluzione Romantica.

Da segnalare Stuart Weitzman New York con Concrete Paradise”, nella suggestiva cornice della Sala Fontana al Museo del Novecento. La collezione trae ispirazione dall’energia e dalla sensazione di libertà che accompagna il primo giorno di primavera a New York City: un momento in cui la donna Stuart Weitzman si libera degli strati invernali per accogliere con gioia colori vibranti e nuove prospettive, rinnovando il proprio guardaroba con capi e calzature che incarnano vitalità, ottimismo e l’inconfondibile spirito metropolitano.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...