“Netanyahu criminale pazzo”: lo striscione al Nuovo Sacher, il cinema di Nanni Moretti

(Adnkronos) –
Nanni Moretti torna a prendere posizione contro la politica del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. All’ingresso del cinema Nuovo Sacher a Roma – sala di proprietà del regista e attore – è affisso uno striscione rosso con la scritta bianca “Netanyahu criminale pazzo”, che Moretti ha voluto esporre in segno di protesta, come confermano dal cinema romano.  

Non è la prima volta che il cineasta si espone contro ciò che sta accadendo a Gaza. Lo scorso maggio, ha condiviso sui social un post con la foto di Netanyahu e la scritta: “Ma quanti palestinesi devono ancora morire perché tu sia soddisfatto e finalmente la smetta?”.  

