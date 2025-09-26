Ultime News

26 Set 2025 Cremona si scatena
con la Balera Punk Fest
26 Set 2025 Assemblea Dlf, confronto
infuocato tra iscritti e società
26 Set 2025 West Nile Virus, sale a tre
il numero di contagi nel Cremonese
26 Set 2025 Storia di un ex bullo: la rinascita
di un minore che vuole cambiare
26 Set 2025 Alla Canottieri Bissolati
il Collare d’Oro del Coni
Video Pillole

Netanyahu “Riconoscere lo Stato di Palestina incoraggia i terroristi”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – I “palestinesi non hanno mai voluto uno Stato palestinese accanto a Israele, ma al posto di Israele, e hanno sempre rifiutato le nostre proposte”. Lo ha detto il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, davanti all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La soluzione a due Stati “è rigettata non solo da Hamas, ma anche dall’Autorità nazionale palestinese, che offre ricompense ai terroristi”, ha aggiunto.

xr2/azn/sat
(Fonte video: ONU)

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...