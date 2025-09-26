Ultime News

26 Set 2025 Cremo, Collocolo operato
per la lesione muscolare
26 Set 2025 Taglio del nastro a CremonaMusica
Tre giorni di eventi e concerti
26 Set 2025 Lo sport occasione di crescita
Al PalaRadi il Giubileo degli sportivi
26 Set 2025 STRADIVARIfestival, domenica in scena
gli archi dei Berliner Philharmoniker
26 Set 2025 Nello spazio culturale di piazzale
Tranvie un omaggio alla Palestina
Nazionali

Ragusa, ragazzo sequestrato a Vittoria: portato via da uomini incappucciati

(Adnkronos) –
Un ragazzo è stato sequestrato ieri sera nel centro di Vittoria, in provincia di Ragusa. Due uomini, armati di pistola e col volto coperto, sarebbero scesi da un’auto e lo avrebbero costretto a salire a bordo. I due avrebbero chiamato per nome il ragazzo che, secondo le prime informazioni, è il figlio di un noto commerciante della zona. Il sequestro sarebbe avvenuto sotto gli occhi di alcuni coetanei della vittima. Le indagini sono condotte dalla polizia.  

 

