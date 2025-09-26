Video Pillole
Salute Magazine – 26/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– HIV, una nuova profilassi per la prevenzione
– Bayer e l’Ospedale Gemelli insieme per l’arte al servizio della cura
– Al San Raffaele di Milano 5 anni di innovazione per l’Heart Valve Center
– Donazione di sangue, Anas e Polizia di Stato uniscono le forze
sat/gtr
– HIV, una nuova profilassi per la prevenzione
– Bayer e l’Ospedale Gemelli insieme per l’arte al servizio della cura
– Al San Raffaele di Milano 5 anni di innovazione per l’Heart Valve Center
– Donazione di sangue, Anas e Polizia di Stato uniscono le forze
sat/gtr
© Riproduzione riservata