Scoperte 1300 piante di canapa indiana, maxi-sequestro nel Catanzarese

CATANZARO (ITALPRESS) – I Finanzieri del gruppo di Catanzaro hanno individuato vaste piantagioni di canapa realizzate su alcuni appezzamenti di terreno ricadenti in agro dei comuni di Tiriolo e Settingiano. In tutto, sono state scoperte e sequestrate dalle fiamme gialle oltre 1300 piante di canapa indiana, di altezza variabile da un metro e mezzo a più di due metri e con infiorescenze in ottimo stato di maturazione.

col3/mca1

(Fonte video: Guardia di Finanza)