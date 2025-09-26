Non ci sono stati feriti gravi, ma è andata decisamente bene.

La scena che si è presentata ai Carabinieri di San Giovanni in Croce, intervenuti a Casalmaggiore in via Cairoli all’altezza della scuola di disegno Bottoli, era infatti molto preoccupante: un’Audi ribaltata su un lato e finita di traverso rispetto alla carreggiata stradale. Sul ciglio, invece, una Ford Focus colpita in pieno sulla fiancata con a bordo una donna, rimasta illesa.

L’episodio è avvenuto attorno alle 20.30 di venerdì sera e l’uomo a bordo dell’Audi sarebbe scappato, dopo il sinistro, con una ferita sanguinante al volto. A ricostruire la dinamica sono stati gli uomini dell’Arma grazie alle testimonianze della donna che è stata centrata a bordo della sua Focus, mentre usciva dagli stalli del parcheggio.

Pare che l’uomo a bordo della Audi viaggiasse a forte velocità, in direzione del Teatro Comunale di Casalmaggiore (via Cairoli è a senso unico in quel tratto, in uscita da piazza Garibaldi), e abbia poi centrato la Focus che, come detto, stava uscendo dal parcheggio per immettersi in strada. In quel punto la carreggiata si restringe perché è presente una impalcatura di un cantiere edilizio, che peraltro ha subito lievi danni, anche se non sarebbe in pericolo a livello statico.

Nella carambola, l’Audi è finita su un fianco e l’uomo a bordo avrebbe poi deciso di fare perdere le proprie tracce, scappando a piedi verso il Teatro.

Sul posto sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Viadana e un’ambulanza di Padana Soccorso, anche se non risultano trasferimenti in ospedale. L’autista dell’Audi sarebbe già stato identificato, perché a bordo dell’auto sarebbero stati trovati il cellulare dell’uomo e, ovviamente, anche il libretto, senza dimenticare l’ausilio delle telecamere della piazza, perché da lì il mezzo – a grande velocità – proveniva.

Giovanni Gardani (foto Alessandro Osti)

© Riproduzione riservata