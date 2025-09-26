Ultime News

26 Set 2025 Storia di un ex bullo: la rinascita
di un minore che vuole cambiare
26 Set 2025 Alla Canottieri Bissolati
il Collare d’Oro del Coni
26 Set 2025 Altro blitz contro baby gang:
dieci indagati, quattro arresti
26 Set 2025 Vietata ai tifosi cremonesi anche
la trasferta di Milano con l'Inter
26 Set 2025 Lady AdWords 2025 a imprenditrice
cremonese Gabriella Martani
Video Pillole

Stellantis, Bruno “A Torino in anteprima 500 ibrida e Jeep Compass”

TORINO (ITALPRESS) – “A Torino presentiamo in anteprima nazionale la 500 ibrida, di cui abbiamo aperto gli ordini la settimana scorsa e inizieremo la produzione a Mirafiori e la nuova Jeep Compass, che si affianca all’Avenger e verrà prodotta a Melfi. Sono modelli importanti dal punto di vista commerciale e ribadiscono la centralità dell’Italia e la centralità di Torino, che per noi è cruciale e con cui c’è un legame profondo. Abbiamo la sede dell’Europa a Torino e Mirafiori è un polo vivo, che beneficia di un modello fondamentale come la 500 ibrida”. Così Antonella Bruno, numero uno di Stellantis Italia, all’apertura del Salone dell’Auto di Torino.

xn3/tvi/mca2/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...