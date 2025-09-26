Suzuki, Henke “Al Salone di Torino anteprima e Vitara 100% elettrica”

TORINO (ITALPRESS) – “Abbiamo sfruttato l’occasione del Salone dell’Auto di Torino per portare quella che è una vera novità per la Suzuki che è la e Vitara, il primo Suv 100% elettrico, rigorosamente 4×4, disegnato, progettato e costruito nel solco del dna Suzuki, quello di fare prodotti compatti, tecnologici e rigorosamente 4×4”. Così Andrea Henke, direttore commerciale auto Suzuki, all’apertura del Salone dell’Auto di Torino. “L’offerta di Suzuki nel mondo dell’auto attuale è fatta di una tecnologia 100% ibrida con diversi livelli di elettrificazione: si va dai 12 volt della nostra compatta Swift, disponibile anche 4×4, per arrivare ai 48 volt e ai 140 volt disponibili su Vitara e SCross, che sono i nostri autentici Suv in grado di soddisfare le esigenze dei clienti italiani – ha aggiunto Henke – Vetture compatte, ad alto contenuto tecnologico e con grande attenzione ai consumi e alla robustezza”.

xn3/ads/mca2/gtr