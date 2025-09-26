Ultime News

26 Set 2025 Cremo, Collocolo operato
per la lesione muscolare
26 Set 2025 Taglio del nastro a CremonaMusica
Tre giorni di eventi e concerti
26 Set 2025 Lo sport occasione di crescita
Al PalaRadi il Giubileo degli sportivi
26 Set 2025 STRADIVARIfestival, domenica in scena
gli archi dei Berliner Philharmoniker
26 Set 2025 Nello spazio culturale di piazzale
Tranvie un omaggio alla Palestina
Video Pillole

Tg News – 26/9/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Dieci anni di alti e bassi per le grandi e medie imprese italiane
– Bce, crescita stabile nell’Eurozona
– Occupazione, a giugno 352 mila posti di lavoro in più
– Fisco, verso l’estensione del regime forfettario
abr/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...