Video Pillole
Tg News – 26/9/2025
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Dieci anni di alti e bassi per le grandi e medie imprese italiane
– Bce, crescita stabile nell’Eurozona
– Occupazione, a giugno 352 mila posti di lavoro in più
– Fisco, verso l’estensione del regime forfettario
abr/azn
– Dieci anni di alti e bassi per le grandi e medie imprese italiane
– Bce, crescita stabile nell’Eurozona
– Occupazione, a giugno 352 mila posti di lavoro in più
– Fisco, verso l’estensione del regime forfettario
abr/azn
© Riproduzione riservata