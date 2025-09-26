Ultime News

26 Set 2025 Scuola e territorio insieme:
al via i progetti InEdu 2025/26
26 Set 2025 Prime lauree al Politecnico nel
nuovo campus Città di Cremona
26 Set 2025 Inaugurata la mostra di Tarquinio
In occasione dei suoi 100 anni
26 Set 2025 Il Cremona Summer Festival chiude
con la Clarence Valley Orchestra
26 Set 2025 Aiutare la Global Sumud
Flotilla: Cgil Cremona dal Prefetto
Video Pillole

Trenitalia, Strisciuglio “Continuano gli investimenti sui regionali”

ROMA (ITALPRESS) – “Continuano gli investimenti sui treni regionali, un percorso iniziato da Trenitalia e che prosegue quest’anno e negli anni a venire. Nel 2027 la flotta di treni regionali nuovi sarà costituita da più di 1000 unità, una percentuale superiore all’80%”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, alla presentazione del nuovo Frecciarossa 1000.

xb1/col4/mca1

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...