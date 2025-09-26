Trenitalia, Strisciuglio “Continuano gli investimenti sui regionali”

ROMA (ITALPRESS) – “Continuano gli investimenti sui treni regionali, un percorso iniziato da Trenitalia e che prosegue quest’anno e negli anni a venire. Nel 2027 la flotta di treni regionali nuovi sarà costituita da più di 1000 unità, una percentuale superiore all’80%”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, alla presentazione del nuovo Frecciarossa 1000.

