Suona da solo, registra, riproduce. Ma soprattutto emoziona e insegna anche a distanza. Il Disklavier, il pianoforte prodotto da Yamaha Corporation che fonde l’eleganza dello strumento acustico con l’innovazione della tecnologia digitale, è protagonista al Cremona Musica International Exhibitions and Festival, in programma fino al 28 settembre.

A dimostrare questa innovativa modalità di tutoring, durante l’incontro “il futuro dell’insegnamento ibrido del pianoforte con la tecnologia Disklavier”, questa mattina, sono stati due insegnanti collegati via streaming da Perth (Australia) e da Beijing (Cina).

Collegati in streaming da oltre oceano, i due pianisti hanno eseguito alcuni brani al pianoforte, e la loro esecuzione si è riprodotta sul Disklavier, i cui tasti hanno animato in autonomia le loro sinfonie. Lo stesso accade se gli si chiede di riprodurre una determinata sinfonia. Grazie a un avanzato sistema di sensori e motori, è in grado di registrare ogni dettaglio di un’esecuzione – dal tocco dei tasti alla posizione dei pedali – e di riprodurlo in modo autonomo, fedelmente, come se il pianista fosse lì. È lo strumento ideale per chi cerca ispirazione, per chi studia, compone o semplicemente vuole ascoltare musica dal vivo… anche quando nessuno sta suonando.

L’evento è organizzato con il contributo del Conservatorio di Modena partner dei progetti PNRR Edunext – Next Education Italia e Turandot.

