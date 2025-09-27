In fiera Pagine di Rock
in mostra a Cremona Musica
Prosegue Cremona Musica nel polo fieristico cittadino, il salone internazionale degli strumenti musicali d’alto artigianato inaugurato venerdì da CremonaFiere che fino a domenica propone stand ed eventi dedicati anzitutto agli archi -come da tradizione nella città della liuteria- ma anche pianoforti, chitarre, fiati e fisarmoniche.
L’edizione 2025 in particolare amplia l’Electric Sound Village, curato dal responsabile organizzativo Stefano Prinzivalli, allestendo un palcoscenico per i live con un fitto carte. Imperdibile poi la mostra inedita realizzata in sinergia con l’Associazione Made in Rock APS: è Pagine di Rock, che in 110 metri lineari racconta le tappe più significative della musica internazionale. Attraverso riviste, lettere, poster di concerti, l’esposizione riporta il pubblico agli Anni Settanta citando le icone del rock dai Queen a John Lennon.
Nel padiglione aumentano inoltre gli espositori provenienti da tutto il mondo, per una manifestazione che si rivolge ai professionisti coinvolgendo anche gli appassionati del settore.
Il servizio di Federica Priori